Липецкая область направит более 900 млн рублей на закупку медоборудования в 2025 году

На данные средства будет приобретена 371 единица техники, в частности эндоскопические системы, новые аппараты УЗИ, маммографы и рентгены

ЛИПЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Более 900 млн рублей направит правительство Липецкой области на обновление медицинского оборудования в больницах и поликлиниках региона в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"Больше 900 млн рублей в этом году вкладывает Липецкая область в обновление оснащения в больницах и поликлиниках. Это как региональное финансирование, так и федеральное - в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - сказал Артамонов.

По его словам, на данные средства будет приобретена 371 единица медицинского оборудования, в том числе для районных медучреждений. В частности, эндоскопические системы, новые аппараты УЗИ, маммографы и рентгены.

"Модернизация материально-технической базы в районных больницах позволяет повышать качество оказания медицинской помощи. Так, в городе Грязи после приобретения современных установок начали проводить малоинвазивные операции на суставах и органах брюшной полости. В отличие от открытой хирургии такие вмешательства менее травматичны и более эффективны ", - добавил Артамонов.

Губернатор пояснил, что оснащение районных больниц современным оборудованием также позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах.

"Это не только сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов, но и повышает доступность качественной медицины для жителей муниципалитетов региона", - сообщил Артамонов.