В Крыму открыли памятную доску в честь погибшего военкора Федорчака

О журналисте также выпустили книгу, которую передали бойцам СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Памятную доску в честь военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака, который погиб в зоне СВО, открыли на фасаде вуза, в котором он учился - Крымском федеральном университете (КФУ) имени В. И. Вернадского в Симферополе, сообщила ТАСС помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

"Сегодня в рамках на III Международного медиафорума "Журналистика в период специальной военной операции", который проходит на базе КФУ, прошла памятная акция, которая была посвящена студенту КФУ, крымчанину Александру Сергеевичу Федорчаку. Была открыта доска в память о нем, как о герое, который погиб, выполняя служебное задание, находясь в командировке в зоне боевых действий в Луганской Народной Республике", - рассказала она.

Курлаева добавила, что на открытии памятной доски присутствовали родители Александра. Они рассказали о том, как посетили город Кременную в ЛНР, отец Александра съездил на место гибели сына. Помощник главы Республики Крым добавила, что выпущенную ранее книгу об Александре Федорчаке передали бойцам СВО, которые с радостью приняли ее, особенно крымчане, которые хотели узнать больше о своем земляке.

"Эта трагедия потрясла всех тогда, потому что это близкий нам, знакомый человек. Мне, как журналисту, военному корреспонденту терять кого-то из своего цеха очень больно. <…> Надеемся, что эта памятная плита, которая появилась на здании университета, будет последней в память о тех, кто погиб, выполняя служебные, журналистские редакционные задания", - сказала она.

Александр Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики КФУ, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале "Крым-24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда", позже - "Известий" в зоне СВО, где освещал события на передовой. 24 марта стало известно, что Александр Федорчак погиб. Похороны прошли в поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма с воинскими почестями.