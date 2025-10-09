В Липецкой области 11 октября состоится гусарский фестиваль

Для гостей мероприятия организованы показательные выступления по фланкировке, музыкальная гостиная, литературный салон, площадка дореволюционной медицинской службы, иммерсивные фотозоны и знакомство с историей Нежинского драгунского полка

ЛИПЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Фестиваль "В гостях у Нежинских гусар" состоится 11 октября текущего года в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Гусарский фестиваль с конным маршем и интерактивными площадками откроется 11 октября на Красной площади в городе Елец", - сказал Артамонов.

Для гостей фестиваля также организованы показательные выступления по фланкировке, музыкальная гостиная, литературный салон, площадка дореволюционной медицинской службы, иммерсивные фотозоны и знакомство с историей Нежинского драгунского полка, добавил губернатор.

Помимо этого, программа мероприятия включает в себя интерактивные выставки и демонстрацию исторических костюмов.

"Проведение таких фестивалей позволяет не только сохранять историческое наследие региона, но и создавать новые точки притяжения для туристов. Развитие событийного туризма становится важной частью культурной жизни области и вносит весомый вклад в экономику территорий", - отметил Артамонов.