Статья

Вышла в магазин и пропала: какими были самые крупные поиски пропавших в России

Двенадцатый день продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском. Это один из самых крупных поисков в крае. О других масштабных розысках пропавших людей в России с участием поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" — в материале ТАСС

"Найден, жив!"

Пожалуй, эта фраза является светом в конце тоннеля — круглосуточной работы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Так случилось в Тюменской области в 2024 году.

Десятилетняя Виктория и двенадцатилетний Григорий Крепп, брат и сестра, 4 июня отправились с дедушкой на рыбалку, но заблудились. После первой ночевки группа разделилась: дети с двумя собаками пошли в магазин, но обратно дорогу найти уже не смогли. Дедушка, не дождавшись внуков, отправился домой.

Заявка в "ЛизаАлерт" поступила 7 июня. К вечеру первого дня поисков в спасательных работах приняли участие более 600 человек. Среди них были волонтеры из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Томской и Московской областей, а также сотрудники силовых ведомств и просто неравнодушные граждане.

Координационный штаб работал в непрерывном режиме почти двое суток. На второй день к поискам присоединились еще порядка 400 человек (в итоге детей искали около 1000 человек в 107 пеших группах). Также в поисках участвовали автомобильные экипажи и водители техники повышенной проходимости, которые отработали 137 поисковых задач. Общая протяженность пройденных треков составила более 3,5 тыс. км.

Дети были найдены около 6 утра 8 июня в районе деревни Ермолина Слободо-Туринского района Свердловской области. Живыми.

Данные поиски считаются одними из самых масштабных по количеству привлеченных волонтеров.

P.S: с собаками, которые были с детьми, тоже все хорошо.





"Найден, погиб"

Несмотря на то что, согласно статистике поискового отряда "ЛизаАлерт", большая часть пропавших детей находится живыми, все-таки есть маленький процент поисков, которые заканчиваются фразой: "Найден, погиб".

Тринадцатилетний Павел Паличев и четырнадцатилетний Дамир Адигамов из Уфы 30 марта 2024 года собрались в поход к реке Белая и пропали. Работа по заявке была начата сразу же, и до 8 апреля штаб работал круглосуточно. Тогда на помощь добровольцам из Башкортостана прибыли опытные поисковики из Москвы и Московской области, Калуги, Челябинской области, Перми, Новосибирска, Самары и Татарстана.

Как признался в интервью ТАСС председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, если в заявке на поиск фигурирует вода, то, скорее всего, причиной смерти будет именно она. Поиски мальчиков начали с леса по причине того, что они собирались в поход, но все следы вели в воду. Также, по словам Сергеева, даже предполагая самый печальный исход событий, поисковики дают шанс на чудо и оно случалось: "Но на реке Белой такого не случилось", — добавил Сергеев.

26 мая один из мальчиков — Паша Паличев — был найден погибшим. Активные поиски второго мальчика продолжались до глубокой осени, их прервало половодье, которое принесло с собой ветки и мусор. Добровольцы "ЛизаАлерт" совместно с сотрудниками МЧС разбирали завалы на воде, а по мере снижения воды в реке повторно осматривались оба берега реки. Также работали кинологи и БПЛА. Но поиски снова были прерваны, на этот раз наступлением зимы.

В результате Дамир Адигамов был найден погибшим лишь в июне 2025 года.

Поиски на Белой реке считаются одними из самых продолжительных. В них участвовали около 2,5 тыс. человек, поисковыми группами было выполнено 820 задач, пройдено в общей сложности более 6,5 тыс. км.

16 дней в лесу в одиночестве

В конце лета этого года, 24 августа, пенсионер Александр Шавров из деревни Жилоток Бокситогорского района Ленинградской области ушел в лес за грибами с сыном. Когда шли по старой лесной дороге, сын отстал, но переживаний друг за друга не было, так как местность знакома обоим. Когда сын вернулся к машине, отца там не было. После безуспешных трехчасовых поисков он вызвал спасателей.

Поиски шли 16 дней. Местность, где искали, имеет определенные сложности: рельеф, очень большие перепады высот, где лес дремучий настолько, что докричаться просто невозможно. Более того, дедушка в свои 67 лет пережил шесть инсультов, отказывала нога и перед походом болело сердце.

За время поисков привлечены были 37 добровольцев из отряда "ЛизаАлерт", 44 человека от отряда "Экстремум", спасатели "Новой Ладоги" и "Отклика", а также четыре кинологических расчета. Общий километраж поисковых групп составил около 800 км.

Во время поисков был обнаружен охотничий домик у болота. В него поисковики возвращались несколько раз — через неделю и полторы — с надеждой, что дедушка туда доберется. Он действительно добрался, но лишь на 13-й день поисков. А спустя три дня, как Александр поселился в охотничьем домике, туда по счастливой случайности приехал друг хозяина дома.

Сам пенсионер позже признался, что сначала бродил по лесу, а после шел по болоту, где чуть не утонул и потерял обувь. Дальше шел босиком. Ел только ягоды. В промокшей одежде было холодно, особенно ночью, костер разжечь было нечем, так как потерял зажигалку. Спустя почти две недели вышел к дому охотников, где нашел спички, гречку и консервы.

Спустя 16 дней родственникам поступил долгожданный звонок, которые уже не ожидали: "Найден, жив". Пенсионера передали группе "ЛизаАлерт", после чего он отправился домой, где отметил свой прошедший в лесу в одиночестве 68-й день рождения.

Эти поиски тоже одни из самых долгих, а главное — с настоящим чудом в конце.

Вышла за семенами лука и пропала на 10 дней

Еще одни из самых продолжительных поисков случились в Челябинской области. 69-летняя Татьяна Васильева, жительница города Верхнего Уфалея, вышла из дома 15 апреля 2025 года в магазин за семенами лука. Дошла, купила, вышла… А дальше лес. Родственники сразу забили тревогу и позвонили в полицию. В 9 часов вечера отправили заявку в отряд "ЛизаАлерт". Уже утром был развернут поисковый штаб, на месте работали полиция, МЧС, различные спасательные службы и поисковые отряды: "ЛизаАлерт", "Легион Спас", "РМК Поиск". На четвертый день поиска к розыску пенсионерки подключился конный расчет.

Спустя неделю активных поисков было исследовано более 2,5 тыс. км территории, следов присутствия бабушки найдено не было. На второй неделе прекратились ночные поиски, у добровольцев накопилась усталость, и штаб перешел на режим работы "10 на 10 часов".

Отряды несколько раз просмотрели территорию, где бабушка могла быть. Безрезультатно. Но как известно из истории Александра Шаврова, пенсионерка могла появиться там, где поисковики уже были.

Так, днем 24 апреля поступила задача от координатора "ЛизаАлерт" и добровольцы отправились на квадроцикле исследовать уже пройденную ранее территорию. И снова произошло чудо: в невысокой траве поисковики заметили синюю куртку, в которую была одета Татьяна Васильева, — найдена, жива!

В поиске Татьяны Васильевой приняли участие более 500 человек, которые пешком и на вездеходной технике исследовали около 3,5 тыс. км горно-лесного массива.

Самый громкий поиск в Саратове

Самая громкая история поисков за все время существования "ЛизаАлерт" произошла в Саратове. 9 октября 2019 года девятилетняя Лиза Киселева отправилась в школу и пропала.

Тогда на поиски девочки вышел практически весь город. За все время в поисках приняли участие более 4 тыс. человек, многие из которых приехали из соседних регионов: Саратовской, Пензенский, Самарской, Ульяновской и Тамбовской областей. К выезду были готовы добровольцы из Москвы и Московской области, Республики Татарстан и Воронежа, но, к сожалению, их помощь не понадобилась, поиск был приостановлен. Тело Лизы было найдено 11 октября неподалеку от ее дома. Как оказалось, девочку убили уже в день пропажи.



12 дней в тайге под Красноярском

Сегодня 12 дней со дня, как пропала семья Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Спустя почти две недели не найдено ни одного следа. За все дни к поискам присоединились около 1 тыс. человек. Из Москвы отправлена дополнительная техника. Поиски осложняют непростые метеоусловия. По словам Сергеева, исследовано уже более 4 тыс. км территории.

Сергеев также сообщил ТАСС, что поиски Усольцевых находятся "в пиковом моменте по целесообразности".

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Поиски семьи под Красноярском продолжаются, а поисковики продолжают верить в чудо, которое у них не раз уже случалось.

