В Петербурге похолодает до 7-9 градусов

11 октября ожидаются осадки и усиление ветра до 8-13 м/с

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Похолодание придет в Санкт-Петербург на предстоящих выходных, на следующей неделе температура воздуха не превысит 7-9 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Северные ветра принесут к нам холодный воздух, и произойдет то похолодание, о котором уже упоминал. Уже с воскресенья дневная температура воздуха не будет превышать плюс 10 градусов. А на следующей неделе надо рассчитывать на дневную температуру в Санкт-Петербурге не выше плюс 7-9 градусов", - отметил Колесов.

В пятницу, 10 октября, в прогнозе - местами небольшой дождь утром и днем, отметил синоптик. В субботу, 11 октября, ожидаются существенные осадки и усиление ветра до 8-13 м/с.