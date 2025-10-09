В ЛНР средняя зарплата муниципальных служащих составляет порядка 70 тыс. рублей

В марте 2025 года в регионе было принято постановление, устанавливающее нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, сообщил министр финансов республики Евгений Майнулов

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Средняя заработная плата муниципальных служащих в Луганской Народной Республике составляет порядка 70 тыс. рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Евгений Майнулов в ходе заседания Народного Совета ЛНР.

"Хочу назвать свежий срез на 1 число (октября - прим. ТАСС). На сегодняшний день средняя оплата труда по муниципальному образованию, которое у нас в первой группе, город Луганск - 91 074 рубля. <…> Это те, которые близкие к средней оплате труда госслужащих. Следующая группа, куда попадают Алчевск и другие, - 87 963 рубля. И самая крайняя группа, где менее 15 тысяч населения, получается 65 тысяч [рублей]. И таким образом средняя по всей республике - 69 164 рубля", - сказал он.

По его словам, в марте 2025 года в регионе было принято постановление, устанавливающее нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Документ предусматривает шесть категорий муниципальных образований в зависимости от численности населения: от наименее крупных в которых проживает менее 500 тыс. человек, до населенных пунктов с численностью менее 15 тыс. человек.

Майнулов уточнил, что базовый оклад муниципальных служащих в регионе установлен на уровне 7 611 рублей. А также средняя зарплата госслужащего составляет порядка 100 тысяч рублей.