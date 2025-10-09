На курортной Арабатской стрелке Херсонщины создадут детскую яхтенную школу

В ХТУ также разрабатывают туристический бренд Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 9 октября. /ТАСС/. Детская яхтенная школа будет построена в поселке Стрелковое на курортной Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Стрелковом должна появиться детская яхтенная школа "Русская эскадра" - место, где ребята смогут учиться парусному делу и чувствовать себя частью морской истории России", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что в Геническом округе, к которому относится Арабатская стрелка, будут осуществлены еще несколько проектов. В частности, в ХТУ разрабатывают туристический бренд Геническа. Сальдо уточнил, что на данный момент также реализовывается выигравший грант конкурса "Росмолодежь.Гранты" проект "Генический маяк", который подразумевает отражение истории округа в интерактивном формате. "В рамках федерального проекта создания комфортной городской среды начата реализация проекта "Эко-фолк Геническ" - победителя Всероссийского конкурса. Городская набережная с променадом станет одной из самых красивых зон отдыха в херсонском Приазовье", - добавил он.

По данным губернатора, в округе завершается работа над мастер-планом, в котором будут учтены все направления развития от туризма до социальной сферы.