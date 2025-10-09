У собачьих площадок может появиться единый стандарт

По словам парламентариев, поправки направлены на устранение правовой коллизии между усиливающимся контролем за выгулом собак и отсутствием достаточной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложили поправку, предусматривающую введение федеральных нормативов по созданию площадок для выгула домашних животных. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поправкой предлагается дополнить законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и детям младше 16 лет.

"Законопроектом устанавливается минимальный федеральный стандарт - 4 площадки на 1 000 жителей, что обеспечит реальную возможность соблюдения требований закона о выгуле собак. Предусматривается поэтапное достижение нормативов до 2030 года для существующей застройки и возможность применения пониженных нормативов при обеспечении доступности не более 600 метров, что учитывает реалии плотной городской застройки", - говорится в документе.

По словам парламентариев, поправки направлены на устранение правовой коллизии между усиливающимся контролем за выгулом собак и отсутствием достаточной инфраструктуры. Закон "Об ответственном обращении с животными" обязывает владельцев соблюдать строгие правила: не допускать свободного выгула, убирать за питомцем и использовать намордник и поводок для потенциально опасных пород. Однако, как отмечают депутаты, муниципалитеты не имеют четких нормативов по количеству и размещению таких площадок.

Так, в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где проживает около 4,8 тыс. человек, официально заявлено семь площадок для выгула, однако реально пригодны лишь две. "Актуальность поправок продиктована критическим противоречием между усилением контроля за выгулом домашних животных и отсутствием необходимой инфраструктуры", - добавили депутаты.

О законопроекте

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроектом вводится запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами,не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании. Авторы инициативы отмечают, что собаки определенных пород представляют "потенциальную опасность для жизни и здоровья человека". В том числе речь идет о породах, обладающих "генетически детерминированными качествами агрессии и силы". Правительством в список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы.

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, отметив, что навредить окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие - крупного размера, обладающие большой физической силой.