МГУ и Китайская академия наук будут сотрудничать в астрофизике и нанотехнологиях

Стороны будут инициировать совместные исследовательские проекты и эксперименты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Китайская академия наук заключили соглашение о научном сотрудничестве, которое расширит взаимодействие ученых двух стран в таких областях, как астрофизика и нанотехнологии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"9 октября ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий и президент Китайской академии наук академик Хоу Цзяньго дали старт новой эпохе сотрудничества между российским и китайским академическими сообществами, подписав соглашение о научном сотрудничестве", - сообщили ТАСС в МГУ.

Согласно документу, стороны намерены осуществлять научно-техническое сотрудничество в таких областях, как физика и астрофизика, химические и биологические технологии, науки о материалах, Земле и жизни. МГУ и Китайская академия наук будут инициировать совместные исследовательские проекты и эксперименты, организовывать конференции и обмен преподавателями и молодыми учеными.

Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, сотрудничество станет новым импульсом кооперации ученых России и Китая и выступит эффективной платформой для обмена идеями и технологиями в интересах двух стран.

"Московский университет обладает уникальным опытом расширения пространства научно-образовательной коммуникации с Китаем, уже 10 лет развивая совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Именно там сегодня во многом формируется новое поколение элиты российской и китайской науки, с самого начала проникнутое духом дружбы, сотрудничества, взявшее все лучшее из академической традиции двух стран", - добавил Садовничий, слова которого приводит пресс-служба университета.

Цзяньго выразил уверенность в том, что взаимодействие, предполагаемое соглашением, будет способствовать развитию двух организаций. "Кроме того, оно вносит вклад во всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между нашими странами в новую эпоху", - заключил он.