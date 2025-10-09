Во Владимире откроется отремонтированный после пожара театр драмы

Ремонт длился более четырех лет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 9 октября. /ТАСС/. Владимирский театр драмы 10 октября откроет свои двери для зрителей после масштабного ремонта, который длился более четырех лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"10 октября Владимир ждет долгожданное событие - после масштабного ремонта мы открываем областной театр драмы. В новых интерьерах состоится постановка прославленного спектакля "Черные доски" по мотивам произведений Владимира Солоухина" - написал глава региона.

Он напомнил, что ремонт здания театра, которое было сильно повреждено пожаром, длился более четырех лет. "На этом пути объективно было непросто: пришлось сменить нескольких недобросовестных подрядчиков, существенно затянувших сроки. Но такой результат стоило ждать. Реновация пошла театру на пользу", - сказал он.

Ремонт затронул не только сценическое пространство, но и административную часть. "Восстановили витражное остекление, полы и оформление белокаменных стен, смонтировали оборудование - теперь его качество ни у кого не вызовет сомнений. Наш драмтеатр стал настоящим символом возрождения культурного наследия и единства поколений", - добавил Авдеев.

Пожар в здании театра произошел 29 июня 2020 года. Возгорание началось во время электромонтажных работ, были серьезно повреждены недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.

Драмтеатр был основан в 1848 году актером Иваном Лавровым, который убедил губернатора Донаурова, что театр жизненно необходим каждому городу. В труппу театра в разные годы входили известные актеры театра и кино Евгений Евстигнеев, Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками, в частности, спектаклем "Молодая гвардия", гастроли которого прошли в ДНР и ЛНР, а также в Сирии. Кроме того, на владимирской сцене поставили последний прижизненный спектакль по произведениям Евгения Евтушенко "На стыке времен".