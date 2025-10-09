В 2026 году соцконтракты смогут заключить более 240 тыс. россиян

С начала 2025 года участниками программы стали около 170 тыс. человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 240 тыс. россиян смогут заключить социальные контракты в 2026 году, с начала 2025 года участниками программы стали около 170 тыс. человек. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Доля граждан, которые охвачены социальным контрактом, у которых доход превысил прожиточный минимум в 2026 году, должно вырасти с 44% до 47,5% в 2028 году. Охват в 2026 году - 243 тыс. социальных контрактов. Напомню, что план 2025 года - 226 тыс. человек, по факту на 1 сентября [охват соцконтрактами составляет] 169 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, на соцконтракт в 2026 году выделят 45,9 млрд рублей. Также на единое пособие в 2026 году направят 1,4 трлн рублей, запланированный охват - 9,5 млн детей.

Кроме того, доля россиян, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, в 2026 году будет составлять 11,2%, и должна вырасти к 2028 году до 17,5%. "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, которые получают социальные услуги в организациях соцобслуживания, должна вырасти с 17,3% в 2026 году до 18,5% к 2028 году", - отметил Пудов.