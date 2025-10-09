Верховный апелляционный суд ЮАР поддержал иск российской стороны к Google

ПРЕТОРИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Верховный апелляционный суд Южно-Африканской Республики постановил в принудительном порядке обеспечить на территории ЮАР исполнение решения московского арбитража по делу о банкротстве Google LLC Russia. Об этом сообщили ТАСС в судебной инстанции.

"Решение, принятое 1 октября, обязывает Google International LLC возместить 10 млрд рублей (около $100 млн) в виде дивидендов, полученных от Google LLC Russia, которая была объявлена банкротом летом 2023 года", - отметил собеседник агентства. В ходе слушаний в южноафриканском суде отмечалось, что данная сумма была переведена за границы РФ с целью уклонения от штрафных обязательств дочернего предприятия Google по изданному весной 2023 года Арбитражным судом Москвы постановлению, согласно которому Google обязан разблокировать YouTube-канал российского общественного православного телеканала "Спас".

Указание Верховного апелляционного суда ЮАР о принудительном исполнении решения Арбитражного суда Москвы передано судебным приставам для взыскания средств.

Нынешнее постановление высшей судебной арбитражной инстанции ЮАР способно ускорить рассмотрение в стране и других аспектов иска телеканала "Спас" к Google.

Минувшей весной Высокий суд провинции Гаутенг дал разрешение на арест в стране активов южноафриканского подразделения американской компании Google по иску в связи с блокировкой YouTube-канала российского общественного православного телеканала "Спас". YouTube-канал "Спас", имевший более миллиона подписчиков, был заблокирован весной 2022 года.