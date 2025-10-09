Депутат ГД Боярский поддержал идею ограничить использование смартфонов на уроках

При этом глава комитета Госдумы по информполитике призвал придерживаться разумного подхода

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский поддержал в целом идею ограничить использование смартфонов на уроках в школах, однако указал, что в этом вопросе надо придерживаться разумного подхода и не лишать детей связи.

Ранее председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил изданию "Фонтанка", что петербургский парламент обсуждает инициативу о запрете использования телефонов на уроках.

"Идею ограничения использования смартфонов на уроках в целом поддерживаю, - написал Боярский в своем канале в Max. - Однако полностью лишать детей связи с внешним миром будет неверно. Телефон должен быть под рукой, чтобы в экстренной ситуации ребенок мог связаться с родителями. Таким образом, выступаю за разумный подход: ограничение нужно, но при этом гаджеты должны оставаться в непосредственной доступности (например, в классе)".

Председатель думского комитета обратил внимание, что современные телефоны являются не просто средством связи, но и "источником отвлечения". Депутат также отметил, что благодаря смартфонам у школьников под рукой находится искусственный интеллект, "который за секунды решает задачи, пишет сочинения и генерирует идеи". "Такая "помощь" легко подменяет собой собственные старания и критическое мышление. Вместо развития навыка мы получаем готовый ответ, а это угроза настоящему обучению", - написал Боярский.