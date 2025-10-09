В Госдуме предложили перейти от бумажных свидетельств о рождении к пластиковым

Парламентарий Татьяна Буцкая отметила, что в ее адрес поступают обращения граждан с жалобами на неудобство использования документа из-за быстрого износа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Татьяна Буцкая направила запрос министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой изменить дизайн свидетельства о рождении и других документов о регистрации актов гражданского состояния, внедрив вместо бумажных носителей формата А4 износостойкие пластиковые карточки. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметила, что в ее адрес поступают обращения граждан с жалобами на неудобство использования действующего образца свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния вследствие их быстрого износа. Особенно остро, по ее словам, проблема стоит в отношении свидетельства о рождении, которое используется в качестве документа, удостоверяющего личность ребенка до получения им паспорта.

"В связи с изложенным, прошу вас рассмотреть возможность разработки нового образца бланка свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния к более компактному, износостойкому и удобному для хранения формату - например, аналогичному тому, в котором изготавливается страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС): пластиковая карта или ламинированный документ уменьшенного размера, легко помещающийся в кошельке и устойчивый к повседневному использованию", - указано в тексте письма.

Буцкая отметила, что свидетельство о рождении используется при получении медицинских, образовательных и социальных услуг, оформлении проездных документов, регистрации по месту жительства и в иных случаях, требующих подтверждения личности несовершеннолетнего. Текущий вариант документа, по мнению депутата, не предназначен для частого использования, поскольку изнашивается, теряет читаемость, подвергается механическим повреждениям и загрязнениям, что "создает значительные неудобства для семей, особенно в условиях, когда документ приходится предъявлять многократно в течение длительного периода - до 14 лет".

"В ряде случаев из-за потери или порчи свидетельства родителям приходится обращаться за его повторной выдачей, что сопряжено с дополнительными временными и материальными затратами", - отметила Буцкая.