Участникам СВО и их семьям доступны 28 мер поддержки

Многие выплаты и услуги предоставляются в проактивном формате без обращений в фонд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России оказывает 28 мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"Социальный фонд предоставляет 18 мер участникам СВО и еще 10 - семьям бойцов. С начала военной операции мы поддерживаем ребят и их близких, предоставляя весь комплекс необходимой помощи - от технических средств реабилитации до пенсионных льгот. С этого года фонд также принимает ветеранов в своих реабилитационных центрах, где демобилизованным бойцам предоставляют медицинскую помощь и санаторное лечение", - сказал председатель Соцфонда Сергей Чирков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что многие выплаты и услуги предоставляются в проактивном формате без обращений в фонд. Например, так можно оформить ежемесячную выплату ветеранам боевых действий, выплаты по инвалидности, электронный сертификат на технические средства реабилитации.