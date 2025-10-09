В АСИ назвали четыре ключевых вектора развития гастроиндустрии

Речь идет об акценте на персонализированном опыте и переходе от точечных проектов к экосистемам

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба АСИ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) назвало четыре основных вектора развития гастроиндустрии до 2050 года. Среди них - акцент на персонализированном опыте, переход от точечных проектов к экосистемам и другие направления развития, сообщили в пресс-службе АСИ по итогам сессии "Гастро 2050. От впечатления до монетизации", которая прошла в рамках международной конференции по креативной экономике в Санкт-Петербурге.

"АСИ выделяет четыре ключевых вектора развития гастроиндустрии до 2050 года: от точечных проектов - к экосистемам, когда рестораны становятся узлами сетей производителей, событий, образовательных программ и туристических продуктов. От массового - к персонализированному опыту. От внешней формы - к смыслу, где культурная опора становится основой конкурентоспособности. От случайных решений - к стратегии. Регионы должны интегрировать гастрономию в свои управленческие модели", - сказано в сообщении.

Кроме того, в АСИ отметили, что гастроиндустрия сегодня перестает быть вспомогательным, а становится полноправным участником экономического, социального и культурного развития территорий, формируя новые точки роста. "Рынок гастроиндустрии смещается от внешней формы к смыслу и системности. Конкуренция все больше строится не вокруг оформления или сиюминутных трендов, а вокруг глубоко проработанных концепций, опирающихся на локальный код, инфраструктуру и современные технологии", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АСИ Ольги Захаровой.

В АСИ также напомнили, что агентство реализует программу "ПроЕДУ по России", которая подразумевает диагностику регионов с помощью специальных гастрономических паспортов, а также разработку целевых моделей развития и проведение образовательных модулей для региональных команд.

Международная конференция по креативной экономике в рамках запуска проекта "Российские международные креативные сезоны" проходит 8-9 октября в Санкт-Петербурге. Она объединяет 1500 представителей креативных индустрий из 32 стран БРИКС, СНГ, ШОС, региона MENA, которые ищут общие решения и создают новые партнерства. В фокусе внимания - обсуждение влияния творческих индустрий на экономику, общество и формирование новых цепочек для международных коопераций.