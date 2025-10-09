Токаев предложил провести в Казахстане форум ректоров вузов

Современные реалии диктуют необходимость активного развития цифровых форм взаимодействия, сообщил президент Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в республике первый форум ректоров вузов стран Центральной Азии и России.

"Учитывая столь интенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, предлагаю провести в Казахстане первый форум ректоров вузов в формате "Центральная Азия - Россия". Современные реалии диктуют необходимость активного развития цифровых форм взаимодействия. В этой связи полагаю возможным создать совместную образовательную онлайн-платформу "Цифровая библиотека ЦА - РФ" с доступом к курсам, лекциям, архивам наших университетов", - сказал Токаев, выступая на саммите Россия - Центральная Азия в Душанбе. Слова президента приводит его пресс-служба.

Он отметил, что сейчас 60 университетов Казахстана сотрудничают с 50 вузами России, а число казахстанских студентов в России превысило 60 тыс.

"В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО. В прошлом году в нашей стране открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В свою очередь в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов", - пояснил президент Казахстана. По его словам, знаковым событием также стал запуск филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета.