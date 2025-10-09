В открытой с участием Путина поликлинике в ЛНР запустили телемедицинскую стойку

Новое оборудование позволяет медикам консультироваться со специалистами из других субъектов России, в том числе с представителями медорганизаций федерального уровня

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Первая в Луганской Народной Республике телемедицинская стойка начала работать на базе луганской поликлиники №12, открытой в июне в режиме видеоконференции президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент ТАСС.

Новое оборудование позволяет медикам консультироваться со специалистами из других субъектов РФ, в том числе с представителями медорганизаций федерального уровня. Врачи онлайн могут ознакомиться с состоянием пациента благодаря подключению ультразвукового сканера, а также получить полный пакет документов и результаты исследований.

"На сегодня уже проконсультировано более 40 пациентов, которые нуждались во втором мнении, способном помочь нашим докторам откорректировать лечение", - сообщила журналистам глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Она отметила, что работа в новом формате стала возможна благодаря взаимодействию с руководством Сбербанка.

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин заявил, что банк ставит в приоритет развитие цифровой медицины в РФ. "Мы делаем еще один шаг к улучшению диагностики, ведь неправильно поставленный диагноз приводит к плачевным последствиям. Мы стараемся это исправить, поэтому шагаем в этом направлении разными технологиями", - сказал он журналистам.

По словам Абрамкина, совместно с Минздравом ЛНР "Сбер" намерен запустить в республике еще несколько современных медицинских приборов и процессов. "Это и удаленный мониторинг пациентов по разным хроническим заболеваниям, который мы уже реализуем более чем в 70 субъектах России, и возможности совершенствования цифровой диагностической медицины, связанной с КТ (компьютерной томографией - прим. ТАСС), проведением рентгеновских снимков и их анализом с помощью искусственного интеллекта. Коллаборация с Минздравом ЛНР позволяет нам совершенствовать наши продукты. И самое главное - мы улучшаем качество жизни людей, которые проживают на всей территории Луганской Народной Республики", - подчеркнул представитель Сбера.

Капитальный ремонт в поликлинике №12 в Луганске провели впервые с 1986 года, он длился чуть более года, помогал шеф-регион - Москва. Столица также помогла оснастить поликлинику новейшим медоборудованием. Во время открытия Путин поручил подключить лечебные учреждения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к системе телемедицины напрямую к ведущим медицинским центрам страны.