Институт бизнеса РАНХиГС вернулся в топ-100 мировых школ

В пресс-службе академии подчеркнули, что вузу потребовалось два года, чтобы бизнес-школа вновь вошла в рейтинг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Институт бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ вернулся в число 100 лучших бизнес-школ мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе академии.

"Это очень важный результат. Причем особенную значимость он приобретает сегодня, когда предпринимаются попытки изолировать образование России, не допустить его к участию в международных организациях и рейтингах. Тем, что в таких условиях бизнес-школа президентской академии вошла в топ-100 лучших бизнес-школ мира, нельзя не гордиться!", - сказал ректор академии Алексей Комиссаров.

В РАНХиГС отметили, что торжественное вручение диплома на право называться "универсальной бизнес-школой с глобальным международным влиянием" и знака пяти пальмовых ветвей представителям академии состоится в рамках Ежегодной международной конференции рейтингового агентства "Эдуниверсал" в индийском городе Индаур в начале ноября.

"Я благодарен рейтинговому агентству "Эдуниверсал" за объективную оценку потенциала российского бизнес-образования. <…> Очень рад, что ИБДА РАНХиГС - член почетного клуба 100 лучших бизнес-школ мира. Не сомневаюсь, что это будет способствовать выстраиванию новых направлений международного образовательного сотрудничества, включая его самых лучших представителей", - подчеркнул президент Российской ассоциации бизнес-образования, проректор РАНХиГС и директор бизнес-школы ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов.

Как отметили в образовательном учреждении, вузу потребовалось два года, чтобы бизнес-школа академии вновь вошла в топ-100 лучших бизнес-школ мира.