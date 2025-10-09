Минобрнауки: сотрудничество вузов определяет теплые отношения РФ и Кубы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дружеские отношения между современной Россией и Кубой во многом обусловлены университетским сотрудничеством и вниманием к образовательной повестке, сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на VII форуме ректоров университетов двух стран.

"Во многом теплые отношения России и Кубы обусловлены именно традиционно тесным взаимодействием университетов. Руководство обеих стран всегда уделяло большое внимание образовательной повестке. Ее история включает много ярких моментов: от визита Фиделя Кастро в МГУ в мае 1963 года до открытия в этом году заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко филиала Южного федерального университета на площадке Гаванского университета", - привели слова Могилевского в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Замминистра отметил, что на протяжении многих десятилетий российские и кубинские молодые люди знакомятся с культурой друг друга, учат русский и испанский языки, а ученые и преподаватели обмениваются опытом и научными знаниями.

Как отметил в выступлении на форуме Чернышенко, между университетами двух стран заключено около 200 соглашений. "Весной открылся первый на Острове свободы филиал российского вуза - Южного федерального университета. Интерес со стороны наших партнеров к расширению программ академических обменов, к российским технологическим разработкам и совместным научным исследованиям только растет", - рассказал вице-премьер.

В рамках таких соглашений сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Гаванского университета записали уроки русского языка для кубинского телевидения, а Южный федеральный университет открыл "зеркальную" лабораторию по применению искусственного интеллекта в области технических наук в Гаванском технологическом университете.

"В рамках университетского сообщества стран БРИКС мы ведем работу по созданию рейтинга университетов стран БРИКС. Год назад во время саммита лидеров стран в Казани были представлены его пилотные результаты. Рейтинг университетов БРИКС основывается на показателях Московского международного рейтинга "Три миссии университета". В настоящее время это один из крупнейших международных рейтингов в мире, по масштабам он превосходит знаменитый рейтинг QS", - рассказал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

О форуме

VII Форум ректоров университетов России и Кубы проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российского союза ректоров и Министерства высшего образования Республики Куба. Среди участников с кубинской стороны - министр высшего образования Республики Куба Вальтер Балуха Гарсия.