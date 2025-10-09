Минздрав Абхазии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП туристов

У двоих травмы легкой степени тяжести, у остальных средней и тяжелой степени

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Шестеро пострадавших в ДТП в Абхазии туристов доставлены в Сухум, где им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.

Ранее МЧС Абхазии сообщило о ДТП в высокогорье, в Ткуарчалском районе, в результате которого погибла одна россиянка, пострадали семеро, в том числе шестеро туристов и местный водитель. Водителю госпитализация не понадобилась.

"Шестерым пострадавшим туристам в ДТП в Ткуарчалском районе у поселка Акармара оказывают всю необходимую медицинскую помощь в Республиканской больнице. У двоих травмы легкой степени тяжести, у остальных средней и тяжелой степени. Одному пациенту в настоящее время проводят оперативное лечение, остальным - дополнительные медицинские обследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая помощь пострадавшим была оказана в Ткуарчалской ЦРБ.