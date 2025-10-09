Эксперт Роговая: документы Нюрнбергского процесса запрашиваются силовиками

За последние пять лет в Государственный архив РФ поступило 53 запроса от соответствующих структур, заявила его директор

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Документы Нюрнбергского судебного процесса активно запрашиваются российскими силовыми органами, за последние пять лет в Государственный архив РФ поступило 53 запроса от соответствующих структур. Об этом заявила директор архива Лариса Роговая.

"О Нюрнбергском процессе написаны сотни трудов, по его материалам изданы многочисленные сборники документов, но и сегодня эта тема вызывает интерес и звучит актуально. Об этом свидетельствует даже то, что за последние пять лет в Государственный архив Российской Федерации поступило 53 запроса от Следственного комитета и его органов, от органов МВД о предоставлении для служебного пользования копий приговоров Международного военного трибунала", - сказала она на расширенном заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса. Почему заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни".

Она отметила, что нюрнбергские документы востребованы и самими архивами. "Документы Нюрбергского процесса сегодня широко используются и нами в образовательных интернет-проектах как Федерального архивного агентства, так и Государственного архива Российской Федерации. В настоящее время мы готовим несколько публикаций по истории формирования фонда", - добавила глава архива.

По ее словам, также документы процесса сегодня демонстрируются широкой публике. "На следующий год у нас в нашем выставочном зале федеральных архивов в Москве запланирована документальная выставка к юбилею Нюрнбергского процесса, частью экспозиции которой станут официальные документы, к которым согласно уставу и другим решениям Международного военного трибунала относились обвинительные заключения, стенограммы, протоколы открытых и закрытых заседаний, приговоры, составлявшиеся на четырех языках: английском, французском, немецком и русском", - заключила Роговая.