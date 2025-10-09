Эксперт Пукалов: очень холодная зима пойдет на пользу природе

Например, исчезнут вредные чужеродные виды, такие как испанские слизни, заявил руководитель природоохранных проектов организации "Зеленый патруль"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Возможная аномально морозная зима, которая случается раз в двадцать лет, пойдет на пользу живой природе. Например, исчезнут вредные чужеродные виды, такие как испанские слизни, заявил ТАСС руководитель природоохранных проектов организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. Он уточнил, что температуру в минус 25 градусов следует ожидать во всей европейской части России: от Мурманской области до Краснодарского края.

"Ничего экстремального в температуре минус 25 градусов зимой нет. Минус 42 градуса на три дня даже нужно, так как многие вредители погибнут. Мороз от многих напастей нас спасает. Например, испанские слизни в этом году волю почувствовали в Подмосковье", - отметил Пукалов.

Одним из следствий изменения климата является то, что долгосрочные прогнозы погоды перестают работать, добавил исполнительный директор проекта "Земля касается каждого" Владимир Чупров. "Ученые не могут спрогнозировать, тут пятьдесят на пятьдесят. Раньше можно было прогнозировать, теперь уже нет", - уточнил эксперт.