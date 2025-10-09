АСИ: иностранцы заинтересованы в "творческой иммиграции" в Россию

Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно (слева) © Пресс-служба АСИ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Иностранцы сегодня проявляют высокий интерес к "творческой иммиграции" в Россию - к работе в российских креативных проектах, в том числе благодаря созданию в стране всех необходимых для этого условий. Об этом сообщил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно в ходе международной конференции по креативной экономике.

"Степень внимания, которое сегодня уделяется развитию креативных индустрий в России, привлекает иностранных профессионалов, давая все условия для работы над масштабными проектами. Одна из задач - доработка закона о креативных индустриях с точки зрения привлечения иностранцев в рамках программы импатриации, формирование целостной системы привлечения талантов из-за рубежа на постоянное место жительство. Ключевую роль играет понятное и простое сопровождение, позволяющее максимально раскрыть потенциал иностранца, потому что Россия - страна возможностей. Добавлю, что до сих пор в некоторых уже недружественных государствах изучают Пушкина, Чехова и Толстого, слушают и играют нашу классическую музыку. Вот эта форма "мягкой силы" - то, чем мы действительно можем гордиться, что является нашим естественным преимуществом", - цитирует Вайно пресс-служба АСИ.

Заместитель министра культуры России Сергей Першин в свою очередь связал российский опыт с глобальной повесткой, отметив, что на Саммите ЮНЕСКО были определены три ключевых приоритета - доступность культуры, государственная поддержка и вовлечение молодежи. "Несмотря на попытки изоляции нашей культуры и создания препятствий для международного обмена, интерес к России остается высоким. По итогам учебного года 2024-2025 прием иностранных граждан в творческие вузы составил 2 тыс. человек, а всего сегодня у нас обучаются 5,5 тыс. иностранцев из 113 стран мира. Приемная кампания продолжается, и уже 400 абитуриентов были зачислены на бюджетные места в рамках квоты правительства России - наша страна очень дружелюбна, открыта и готова делиться", - приводятся его слова в сообщении.

В пресс-службе агентства подчеркнули, что примером успешной "творческой иммиграции" можно назвать опыт британского хореографа и артиста балета Джоны Пола Кука, который живет в России уже три года. А также историю итальянского дирижера и пианиста Фабио Мастранжело, который переехал в Россию более 20 лет назад, получив гражданство. "Культура - это фундамент российского общества - вот почему я живу в России. Потому что я сразу понял, что здесь культура и музыка, они еще имеют важнейшие позиции в обществе в отличие от западных стран. В России музыка - это не просто искусство, это часть души народа", - цитирует пресс-служба Мастранжело.

Международная конференция по креативной экономике проходит 8-9 октября в Санкт-Петербурге. Она объединяет 1 500 представителей креативных индустрий из 32 стран БРИКС, СНГ, ШОС, региона MENA, которые ищут общие решения и создают новые партнерства. В фокусе внимания - обсуждение влияния творческих индустрий на экономику, общество и формирование новых цепочек для международных коопераций.