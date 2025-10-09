В Вологодской области начали применять ИИ для анализа медицинских исследований

Сервисы искусственного интеллекта внедрили в флюорографию, маммографию, компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект впервые начали использовать в Вологодской области при анализе медицинских исследований. В результате зафиксировано увеличение числа исследований от 1,5 до 4,5 раза, сообщил министр здравоохранения области Николай Гонтюрев.

"В этом году впервые внедрили четыре сервиса искусственного интеллекта в региональной медицинской информационной системе - это флюорография, маммография, компьютерная томография головного мозга и грудной клетки. КТ грудной клетки запустили с сентября этого года, обработано уже 670 исследований. Остальные ИИ-сервисы показали увеличение количества исследований по отношению к прошлому году: флюорография - 149%, маммография - 453%, компьютерная томография головного мозга - 460%", - сообщил министр на оперативном совещании областного правительства.

По данным Гонтюрева, искусственный интеллект помогает врачам сократить время исследований на 20%, обеспечивает быструю выдачу результатов пациенту, а также более точно, с погружением в каждое исследование, описывает данные, которые может пропустить врач при постановке диагноза, на что ранее жаловались жители области.

"Главное, чтобы каждый главврач под роспись предоставил свою программу следования этой инструкции. Есть инструктаж, а есть программа следования, каким образом делают анализы и направляют их на дополнительные исследования искусственным интеллектом. Это должно быть общим правилом, аксиомой для каждого главврача, каждого медучреждения Вологодской области", - поручил губернатор области Георгий Филимонов.