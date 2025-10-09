Смоленская область развивает систему целевого обучения для молодежи

Регион участвует в программе "Профессионалитет", которая дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, приближенных к производству

СМОЛЕНСК, 9 октября. /ТАСС/. Молодежь должна иметь возможности для самореализации в своем регионе, и в Смоленской области создают необходимые условия, в том числе развивают систему целевого обучения. Это направление работы обсудили на заседании Общественной палаты Смоленской области VIII состава, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Смоленская область входит в число лидеров по количеству заключенных договоров о целевом обучении. Заказчиками выступают более 100 предприятий и организаций. Благодаря совместной работе бизнеса и образовательных учреждений создаем оптимальные условия для развития профессиональных навыков будущих специалистов", - отметил Анохин.

Регион активно участвует в федеральной программе "Профессионалитет", которая дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, приближенных к реальному производству. В области уже создано пять специализированных кластеров, в следующем году планируется открытие шестого.

С 1 января 2026 года центры занятости населения будут объединены в единый Кадровый центр Смоленской области, который будет вести постоянный мониторинг занятости выпускников. В перспективе планируется развивать систему непрерывного образования - от школы до работодателя.