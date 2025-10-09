Реклама на ТАСС
Минпросвещения изменит форму теста по русскому для трех категорий мигрантов

Тестирование для них будет проводиться устно
Редакция сайта ТАСС
18:37

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ будет проводить тестирование по русскому языку для детей мигрантов, относящихся к трем категориям, в устной форме. Это следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Тестирование проводится в устной форме для следующих категорий иностранных граждан: имеющих статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", или статус члена семьи участника указанной государственной программы", - говорится в документе.

Лица разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, в отношении которых в принято решение о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также члены их семей также будут иметь возможность сдать тестирование устно.

Еще одна категория относится к людям, являющимися членами семей глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, должностных лиц и сотрудников международных организаций, въехавших в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудников представительств международных организаций на территории Российской Федерации.

Документ вступает в действие с 19 октября 2025 года. 

Россия