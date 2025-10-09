Реклама на ТАСС
Минцифры запустит на "Госуслугах" электронное удостоверение пенсионера

Это произойдет до конца 2025 года, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова
Редакция сайта ТАСС
19:16

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Минцифры планирует добавить на "Госуслуги" электронные удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности. Это произойдет до конца 2025 года, сообщила на "Финополисе-2025" директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.

"До конца года мы планируем запустить еще удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности. То есть будет три (с электронным удостоверением многодетной семьи - прим. ТАСС), фактически, социальных удостоверения, которые будет возможно получить с "Госуслуг", - сказала она.

Это стало возможным благодаря Соцфонду, витринам данных, которые позволяют использовать сведения, проверять наличие льгот и подтверждать их получателей, отметила Скворцова. По ее словам, в регионах сейчас также создаются витрины данных по льготным категориям граждан - ожидается, что к концу года будет создано около 20 "региональных витрин". 

