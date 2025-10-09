В ОП поддержали создание спецотдела ГП по надзору за соблюдением прав бойцов СВО

Сотрудники прокуратуры с самого начала специальной военной операции активно включились в решение проблем военных, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Органы прокуратуры решают ключевую роль в защите прав участников СВО и их семей, этому поспособствует и создание в ее структуре спецотдела по надзору за соблюдением прав бойцов спецоперации. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Поддерживаю создание специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей в структуре 7-го главного управления Генеральной прокуратуры РФ", - сказал Машаров.

Он отметил, что сотрудники прокуратуры с самого начала специальной военной операции активно включились в решение проблем военнослужащих. "На первом этапе это было упорядочивание выплат по ранению и денежного довольствия добровольцам, заключившим контракты с Минобороны РФ", - сказал Машаров.

Особая роль органов прокуратуры проявилась и в период частичной мобилизации, "благодаря оперативному прокурорскому надзору своевременно исправлялись ошибки и недочеты, пересматривались решения в отношении ряда категорий граждан по состоянию здоровья и количеству детей". "В дальнейшем профессиональная деятельность органов прокуратуры распространилась на защиту прав членов семей военнослужащих, благодаря прокурорскому вмешательству были расширены категории поддержки и предоставлены социальные льготы в субъектах РФ", - отметил Машаров.

По его словам, органам прокуратуры предстоит решить еще много задач, в частности вопросы проведения военно-врачебной комиссии, как следствие, категорий годности здоровья военнослужащих, статуса ветерана боевых действий для всех, кто участвовал в СВО, но по каким-либо причинам до сих пор не получает выплаты и льготы. "Отдельный вопрос, который предстоит решать органам прокуратуры, - это обеспечение ветеранов СВО рабочими местами, а также возможностью получить высшее образование детям павших участников СВО. К тем, кто нарушает права и законные интересы военнослужащих и членов их семей, должны применяться самые жесткие меры ответственности", - подчеркнул член ОП.

Ранее о необходимости создания отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан.