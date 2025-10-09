В Грозном после реконструкции открыли участок улицы, ведущей к международному аэропорту

Дорогу расширили до шести полос

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Участок улицы Абузара Айдамирова, ведущую к международному аэропорту, открыли в Грозном после реконструкции. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Протяженность обновленного участка составляет 3,2 км. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" дорога расширена до шести полос, установлено 125 опор наружного освещения, 11 светофоров и 400 дорожных знаков. Высажено 600 деревьев, а также построен новый мост через реку Нефтянка длиной 77 м", - отметил глава Чечни.

Реализация проекта позволит значительно увеличить пропускную способность магистрали, сократить время в пути и полностью ликвидировать заторы в часы пик.

"До 2035 года мы должны превратить Грозный в один из самых красивых и благоустроенных городов России. Соответствующие планы уже утверждены, и мы твердо идем к их реализации. Мы сделаем все, чтобы сюда стремились приехать и остаться", - сказал Кадыров.

Он также рассказал, что в чеченской столице с начала года обновлено 1,2 тыс. дворов и 1,5 тыс. домов, в том числе в ходе субботников с участием жителей республики.