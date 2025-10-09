В Москве открылся фестиваль современного церковного искусства "Видеть и слышать"

Посетителей мероприятия ждет проведение круглых столов и научно-практической конференции с участием духовенства, художников и искусствоведов, лекции, выступления хоров и показы просветительских кинофильмов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фестиваль современного церковного искусства "Видеть и слышать" стартовал в четверг в Центральном доме художника в Москве, на длящейся до 18 октября выставке посетителям будут представлены иконы, скульптуры, мозаики и фрески современных православных художников, передает корреспондент ТАСС.

"В храмы ходят иногда как в какое-то туристическое место, думая, что там старина, немножко все закопченное, черное, клобуки монахов, черные рясы священников, темные платки на головах пожилых женщин... Вот такое представление о церкви. Но когда мы ходим по этим залам, мы видим, какая красота (заключена в церкви - прим. ТАСС), сколько в ней духоносного цвета и линии. В этом мире, во многом забывшем Бога и во многом безбожном, красота храма являет собою Бога", - произнес на открытии выставки главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата протоиерей Андрей Юревич.

Священнослужитель отметил, что этот фестиваль "призван являть красоту света, линии и звука" и напомнил о том, что "Бог творил мир красиво", а красота является одним из имен Божьих.

Вице-президент Российской академии художеств Евгений Максимов назвал открытие фестиваля "очень важным событием для художников, искусствоведов, духовенства, для всех людей, любящих искусство и всех православных христиан нашего великого города". "Думаю, что эта выставка и этот фестиваль в целом станут подспорьем для развития и совершенствования нашего современного православного искусства", - добавил он.

Помимо выставки икон и мозаик современных мастеров посетителей фестиваля ждет проведение круглых столов и научно-практической конференции с участием духовенства, художников и искусствоведов, лекции, выступления хоров и показы просветительских кинофильмов. Фестиваль проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.