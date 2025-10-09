В Кировской области 80% опрошенных старшеклассников хотели бы создать семью в будущем

КИРОВ, 9 октября. /ТАСС/. 80% опрошенных в Кировской области учеников 8-11 классов позитивно настроены на создание семьи и рождение детей в будущем. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Исследования среди школьников 8-11 классов, которые в ближайшем будущем вступят в репродуктивный возраст, показали, что 80% опрошенных в целом позитивно настроены на создание семьи и рождение детей в будущем", - приводится цитата первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, исследование проводило региональное министерство образования.

По словам Курдюмова, перед региональными властями сейчас стоит задача проведения в школах уроков семьеведения с целью привития детям семейных ценностей.

В 2024 году в регионе была утверждена новая стратегия социально-экономического развития на период до 2036 года, ее цель - высокое качество жизни, комфорт и благополучие семей. Стратегия наполнена мероприятиями по развитию инфраструктуры детства, стимулированию рождаемости, формированию системы поддержки семей с детьми и молодых семей, особенно многодетных. Два года назад по поручению губернатора в регионе ввели такую меру поддержки, как "зарплата" мамам, сейчас более 4,5 тыс. мам первенцев получают ежемесячную выплату. Для беременных женщин предусмотрен бесплатный проезд, введена также выплата в размере 50 тыс. руб. специалистам женских консультаций за отказ женщины от аборта и сопровождение беременной женщины до рождения ребенка.