На проект "Профессионалитет" в 2022-2024 годах выделили 46,3 млрд рублей

При этом кассовое исполнение составило 99,98%, говорится в отчете Счетной палаты

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сумма, выделенная на реализацию проекта "Профессионалитет" из федерального бюджета в 2022-2024 годах, составила 46,3 млрд рублей. При этом кассовое исполнение составило 99,98%, говорится в отчете Счетной палаты "Аудит целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий федерального проекта "Профессионалитет" в 2022-2024 годах".

Счетная палата проверила эффективность использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий федерального проекта "Профессионалитет". Проверка показала, что проект требует дополнительного контроля, повышения качества планирования, полноценного мониторинга и актуальной информации о достигнутых результатах.

"Всего в 2022-2024 годах на реализацию проекта ["Профессионалитет"] из федерального бюджета было выделено 46,3 млрд рублей, кассовое исполнение составило 99,98%. При этом, помимо федеральных ресурсов, структура финансирования проекта включает также средства региональных бюджетов и внебюджетных источников. Однако в отчетах о ходе и результатах реализации проекта не отражается фактический объем средств, привлеченных из этих источников, что также затрудняет оценку эффективности реализации проекта", - сказано в документе.

В Счетной палате отметили, что по итогам реализации проекта в 2022-2024 годах все запланированные показатели и результаты были достигнуты. Однако большинство показателей ежегодно перевыполнялись (на 25% и более), даже при увеличении их плановых значений, что свидетельствует о недостаточной амбициозности планируемых показателей и результатов.

По информации ведомства, на создание образовательно-производственных центров (ОПЦ) и образовательных кластеров в 2022-2024 годах было направлено 31,3 млрд рублей, или 67,6% общего объема федерального финансирования проекта. С 2022 года за счет оказанной господдержки совместно с предприятиями-партнерами создано 370 ОПЦ и образовательных кластеров по 24 отраслям экономики в 79 субъектах Российской Федерации.

Всего в реализацию мероприятий было вовлечено более 2 100 предприятий реального сектора экономики, инвестировавших в проект более 4,5 млрд рублей. При этом проверка показала, что отдельные получатели грантов на создание кластеров не достигли установленных целевых показателей.

О проекте

Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.