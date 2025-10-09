Вступает в силу норма об упрощенном получении званий добровольцами СВО

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в июне 2025 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Закон о присвоении воинских званий добровольцами спецоперации без прохождения военных сборов вступает в силу в России с 10 октября.

Как ранее рассказали в Госдуме, теперь гражданам, которые пребывают в запасе и исполняют обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне 2025 года, депутаты приняли закон в третьем чтении в сентябре. Законодательная инициатива была подготовлена в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.

8 октября в силу вступил закон о том, что находящиеся в запасе граждане, которые ранее состояли в добровольческих формированиях минимум полгода, смогут получать новые звания без прохождения военных сборов.