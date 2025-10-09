Эксперт Дацыков: финальным рубежом борьбы с БПЛА должна быть механическая защита

Противодействие беспилотникам должно выстраиваться эшелонировано, заявил руководитель организационного комитета EXPO.UAV директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Механическая защита должна стать финальным рубежом эшелонированной обороны от ударных беспилотников. Об этом ТАСС заявил руководитель организационного комитета EXPO.UAV директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии" Дмитрий Дацыков.

"Противодействие беспилотникам должно выстраиваться эшелонировано. То есть мы должны иметь возможность обнаруживать беспилотный аппарат, причем на большом удалении от критически важных объектов. Во-вторых, мы должны иметь различные средства противодействия, будь то средства РЭБ, кинетического воздействия или дроны-перехватчики. У нас должна быть ПВО, которая будет работать по наиболее крупным и опасным целям. И мы должны иметь финальный эшелон защиты - систему механической защиты объекта. У нас представлены различные варианты сеток. Они показывают свою эффективность, когда по той или иной причине все остальные средства не смогли остановить ударный беспилотник", - сказал он по итогам форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

Эксперт отметил, что эффективной может быть только комплексная защита, поскольку универсального решения для противодействия беспилотникам не существует. Он подчеркнул необходимость наращивания усилий в сфере защиты от БПЛА, поскольку в противном случае неизбежно возникнет отставание.

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" прошел в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсудили актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также были представлены передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов.