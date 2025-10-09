Россотрудничество: фестиваль российского кино в Сербии укрепляет взаимодействие

Мероприятие укрепляет традиционно близкие связи между российским и сербским народами, отметил заместитель директора Российского центра науки и культуры в столице Сербии Кирилл Ромашкин

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Открытие Фестиваля российского кино в Сербии стало значимым событием культурной жизни России и Сербии и внесло вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества между двумя странами, заявил в комментарии ТАСС заместитель директора Российского центра науки и культуры в столице Сербии Кирилл Ромашкин.

"Открытие Фестиваля российского кино в Сербии - это значимое событие в культурной жизни наших стран. Для Русского дома участие в организации такого масштабного проекта - это прежде всего вклад в развитие гуманитарного сотрудничества и укрепление традиционно близких связей между российским и сербским народами", - отметил Ромашкин.

"Фестиваль охватывает сразу пять городов, и это говорит о высоком интересе к российской культуре, к современному отечественному кинематографу. Мы благодарны сербским партнерам за неизменную поддержку и участие", - указал он.

По словам Ромашкина, "особенно ценно, что в программу вошли фильмы, раскрывающие важнейшие исторические и нравственные темы - от памяти о подвигах защитников Родины до семейных ценностей и поиска личного пути". "Кино - это особый язык, и мы уверены, что через него можно по-настоящему понять друг друга", - подчеркнул собеседник агентства.

Заместитель руководителя Русского дома отметил, что подобные инициативы способствуют расширению культурного присутствия России в Сербии. "Русский дом продолжит активно работать над тем, чтобы российское искусство было представлено в Сербии широко, достойно и интересно. А фестиваль, безусловно, станет еще одним важным шагом на этом пути", - заключил он.

Фестиваль российского кино в Сербии, организованный "Роскино" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проходит с 9 по 12 октября в Белграде, Нови-Саде, Вранье, Пироте и Нише. Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что культурное сотрудничество Москвы и Белграда "опирается на духовную и историческую близость народов" и служит прочной основой для дальнейшего углубления двусторонних связей.