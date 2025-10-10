ЛДПР предложила освободить от пошлины за наследство граждан с низкими доходами

Мера должна помочь гражданам, , чьи доходы не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ, независимо от источника выплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты госпошлины при оформлении наследства граждан с низким уровнем доходов. Документ, который будет внесен в Госдуму 10 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство граждан, чьи доходы не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ, независимо от источника выплаты.

Действующие размеры госпошлины - 0,3% от стоимости имущества для близких родственников (до 100 тыс. рублей) и 0,6% для остальных наследников (до 1 млн рублей). "Возможный высокий размер государственной пошлины делает юридическое оформление прав на наследуемое имущество фактически недоступным для указанной категории населения, а финансовая невозможность может подтолкнуть к незаконным способам владения имуществом (без оформления), что создает риски потери права и возможных конфликтов", - отмечается в пояснительной записке.

Как заявил в беседе с ТАСС Леонид Слуцкий, инициатива направлена на защиту наиболее уязвимых граждан. "По данным Росстата, 10,5 млн русских людей имеют доходы ниже прожиточного минимума. И, представьте, гражданам, которым едва хватает средств на еду, лекарства и ЖКХ, по закону приходится оплачивать госпошлину на наследство. Которая зачастую выражается в неподъемной для них сумме. Тем самым людей лишают, возможно, единственного шанса поправить свое финансовое положение, зажить по-человечески. Это недопустимо", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что принятие законопроекта восстановит социальную справедливость и обеспечит равенство прав граждан независимо от их материального положения.