В Московский зоопарк передадут тигрицу и тигренка из Хабаровского края

Хищница находится под постоянным наблюдением ветеринаров и продолжает курс лечения, состояние стабильное

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Передача самки амурского тигра и тигренка в Московский зоопарк планируется в этом году в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

"Будут переданы в Московский зоопарк тигрица и тигренок. Тигрица была конфликтная, выходила к людям, ее отловили в ноябре прошлого года. Это взрослая самка", - сказали в управлении.

Тигренок был отловлен вместе с еще одним детенышем в конце декабря прошлого года. Их мать поймали чуть ранее - в середине декабря. Она нападала на собак в поселениях, также у нее была травма глаза. Всех отправили в реабилитационный центр. Тигрицу недавно прооперировали, удалив травмированный глаз.

Сейчас хищница находится под постоянным наблюдением ветеринаров и продолжает курс лечения, состояние стабильное. Решение о ее судьбе примут после выздоровления. Детенышей тигрицы выпускать в природу нельзя из-за привыкания к людям. Одного тигренка вместе с другим тигром перевезли в Казанский зооботанический сад по соглашению о сотрудничестве между Хабаровским краем и Республикой Татарстан для изучения и сохранения вида. Второй будет жить в Московском зоопарке.

Самый крупный подвид тигра - амурский - занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. За последние 20 лет численность этих хищников увеличилась с 450 до 750 особей.