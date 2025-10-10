В селе на Чукотке возобновили подачу холодной воды

Причиной временного прекращения водоснабжения стала авария на водозаборе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подача холодной воды возобновлена в селе Амгуэма на Чукотке, в котором проживают около 500 человек, после аварии на водозаборе. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципального округа Эгвекинот.

"Подача холодной воды абонентам восстановлена", - сказали в муниципалитете.

8 октября из-за сильных порывов ветра при прохождении циклона произошел перехлест кабеля энергоснабжения, питающего водозаборную станцию села Амгуэма. В результате сработала защита автоматики на водозаборе, что привело к полному ограничению подачи холодной воды жителям села. Был организован подвоз воды.