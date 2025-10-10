"ЛизаАлерт" прорабатывает вопрос о передаче локации телефона попавших в беду

Соглашение с некоторыми операторами связи уже работает в экспериментальном режиме и помогло не один раз, подчеркнул руководитель отряда Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" прорабатывает с операторами сотовой связи возможность оперативной передачи данных о местонахождении мобильного телефона человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию. Об этом в студии ТАСС рассказал руководитель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Летом 2025 года глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 3 ноября проработать вопрос о передаче операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей.

"Местоположение мобильного телефона человека, терпящего бедствие, должно становиться нашим достоянием. Не достоянием всего общества, а специалистов по поиску. <…> У нас есть концепция, которая предложена операторам сотовой связи. <…> Мы сейчас даже с операторами "Билайн" и МТС прорабатываем эту систему. Экспериментально она запущена и уже срабатывала не один раз, давая те шансы [попавшим в беду], которых без этого бы не было. Но, конечно, это должно встать на массовые рельсы. Это очень важно", - сообщил Сергеев.

По словам руководителя "ЛизыАлерт", концепция сотрудничества с операторами простая. "Если в договоре с любым владельцем сим-карты будет указано, что я владелец сим-карты, терплю бедствие, обо мне сообщают в полицию и начинается поисковое мероприятие, то данные местоположения моего мобильного телефона я хочу, чтобы знали спасатели", - добавил Сергеев.

В случае пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, знание местоположения их мобильных телефонов, помогло бы точнее вести поиски. "Конечно, у них [Усольцевых] с собой были мобильные телефоны. <…> Сейчас там [в месте поисков семьи] мы прошли ногами больше 4 тыс. км. Конечно, огромную часть этих пеших треков можно было сосредоточить намного точнее, имея информацию про местоположение мобильного телефона", - пояснил Сергеев.

О пропаже семьи Усольцевых

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.