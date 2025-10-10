Верховный суд объяснил, в каких случаях нет вины в несоблюдении дорожных знаков

Водители не привлекаются к ответственности за нарушение требований дорожных знаков, если они не включены в схему организации дорожного движения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Водителей нельзя привлекать к ответственности за нарушение требований дорожных знаков, если они не включены в схему организации дорожного движения. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

"При рассмотрении дела об административном правонарушении, выразившемся в несоблюдении требований дорожного знака, необходимо проверять факт установки такого знака в соответствии с требованиями действующего законодательства и наличие сведений о данном знаке на схеме (проекте) организации дорожного движения", - говорится в обзоре.

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи городского суда и постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, водитель был признан виновным по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Основанием для привлечения его к ответственности послужили выводы о том, что он, управляя транспортным средством, в нарушение требований пункта 1.3 Правил дорожного движения в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехал на полосу встречного движения дороги и совершил обгон транспортного средства. Соответствующие действия совершены им повторно.

Согласно федеральному закону "Об организации дорожного движения в Российской Федерации" в состав документации по организации дорожного движения включаются комплексные схемы и (или) проекты организации дорожного движения, включающие информацию о технических средствах, к которым относятся дорожные знаки. При этом размещение на дороге технических средств, не предусмотренных документацией по организации дорожного движения, не допускается. Согласно разъяснениям пленума Верховного суда от 25 июня 2019 г., в том случае, если объективная сторона состава административного правонарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выражается в выезде на встречную полосу в нарушение требований дорожного знака или дорожной разметки, при рассмотрении дела необходимо иметь в виду, что такой знак должен быть установлен соответствии с законодательством и зафиксирован на схеме (проекте) организации дорожного движения.

В жалобах на постановление о назначении административного наказания водитель последовательно указывал, что в представленной в материалах дела схеме дислокации дорожных знаков нет дорожного знака "Обгон запрещен", что свидетельствует об отсутствии доказательств установки указанного дорожного знака в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако при рассмотрении жалоб судьи нижестоящих судов ограничились указанием на фактическое наличие дорожного знака, не оценив, установлен ли он в соответствии с законодательством и зафиксирован ли он в проекте организации дорожного движения на момент совершения административного правонарушения.

"С учетом указанных обстоятельств состоявшиеся в отношении водителя судебные акты отменены, дело возвращено на новое рассмотрение в городской суд", - говорится в обзоре.