Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой

Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая, однако температурный фон будет в среднем около и даже выше нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы выпустили прогноз на зиму, он на сайте Гидрометцентра уже опубликован. Предварительный прогноз таков, что нынешней зимой температурный фон в среднем будет около и даже выше нормы. В общем, нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней зимой температурный фон прогнозируется заметно ниже, поэтому, да, она будет холоднее", - рассказал он.

Так, согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра прогнозу, средняя месячная температура на большей части территории России в декабре ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы - на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году.

В январе 2026 года на всей территории России наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году, отмечают в Гидрометцентре.

В феврале 2026 года выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа. "Теплее, чем в феврале 2025 года ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа; холоднее - в северной половине Красноярского края, на западе Якутии", - указано на сайте.