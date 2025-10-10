На южном побережье Чукотки прогнозируют ураганный ветер до 33 м/с

Жителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ураганный ветер до 33 м/с и метель прогнозируются на южном побережье Чукотки 11 октября, порывы ветра в столице региона могут достигать 28 м/с, сообщили ТАСС в ГУ МЧC России по региону.

"Днем 11 октября в городе Анадырь порывы ветра могут достигать 23-28 м/с, на юге побережья до 33 м/c, метель. В результате сильного ветра в Анадырском заливе ожидается нагон волны с подтоплением прибрежных территорий", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что жителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.