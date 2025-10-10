В школы Бурятии поступят новые учебники по истории республики

Издания заменят методическое пособие 2006 года

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Новые учебники по истории Бурятии для пятиклассников поступят в ближайшее время в школы республики и заменят методическое пособие 2006 года. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки региона Валерий Поздняков.

"Коллектив авторов из Бурятии создал учебник "История нашего края. Бурятия". Уже в этом учебном году учащиеся пятых классов смогут по ним учиться. Также готовы учебники по истории Бурятии для шестых и седьмых классов - они, скорее всего, будут в школах республики со следующего учебного года", - сказал Поздняков.

По его словам, издания подготовлены благодаря федеральному финансированию, выделенному Министерством просвещения РФ. Речь не о переиздании существовавшего с 2006 года методического пособия - это совершенно новый учебник. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина: все регионы страны создают учебники по истории своих территорий. Каждая такая книга проходит мировоззренческую, методическую, педагогическую и научную экспертизу, чтобы быть включенной в федеральный перечень.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов 1 октября на его прямой линии в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре "Россия" сообщил, что переход на линейку учебников истории родного края по всей стране начнется в следующем учебном году. Министр напомнил, что государственные учебники по всем предметам планируется подготовить к 2028 учебному году.