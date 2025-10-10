В Госдуме предложили создать реестр для учета советского стажа

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что полвека назад никто не мог предположить, что форма документа станет препятствием для получения пенсии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Единый архивный реестр, где данные заводов будут доступны для проверки, поможет учитывать для начисления пенсий стаж людей, работавших в советское время, в частности, на заводах по табельным номерам. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Люди, которые в юности шли работать на заводы, часто сразу после армии, по призыву комсомольских организаций или по распределению, теперь обнаруживают, что их первые месяцы или даже годы труда выпадают из страхового стажа. Причина банальна - в ведомостях, сохранившихся в архивах, указаны только табельные номера, а не фамилии. В Пенсионном фонде им заявили: нет доказательств, что этот номер принадлежал именно вам. Но разве тогда кто то мог предположить, что через полвека форма документа станет препятствием для получения честно заработанной пенсии?", - отметил депутат.

Сегодня зачастую архивные особенности учета превращаются в формальный барьер: трудовая книжка, которая должна быть главным подтверждением работы, не всегда принимается без дополнительных бумаг, рассказал Гаврилов. "Тогда начинается тяжба: ищутся личные карточки Т 2, приказы о приеме и увольнении, штатные расписания, которые могли давно потеряться. А если архив предприятия ликвидирован, человеку предлагают добывать свидетельские показания - словно речь идет о частной лавочке, а не о гигантском заводе, через который прошли поколения", - подчеркивает парламентарий.

Здесь еще важен 1997 год, когда вступил в силу новый порядок пенсионного учета: начала действовать система индивидуальных лицевых счетов, и страховой стаж стали подтверждать не только трудовой книжкой, но и данными о взносах в Пенсионный фонд, напомнил Гаврилов. "Записи в трудовых книжках до 1997 года необходимо включать в стаж без избыточных оговорок, а ведомости с табельными номерами нужно сопоставлять с приказами и личными карточками, и эту обязанность должен брать на себя не отдельный пенсионер, а сама система, потому что многих заводов сейчас уже нет. Кроме того, требуется создать единый архивный реестр, где данные заводов будут доступны для проверки", - полагает он.

Необходимо наладить механизм информационного обмена через местные администрации, профсоюзы и архивные службы, чтобы подтверждение стажа происходило автоматически, без поиска свидетелей, считает парламентарий. "Речь идет не только о юридических формальностях, но и о моральной стороне вопроса. Миллионы людей в молодости отдавали силы заводам и фабрикам, а теперь слышат: ваш труд будто не существовал. Исправить это - значит вернуть уважение к труду, на котором держалась страна, и показать, что пенсионная система работает в интересах трудящихся", - считает Гаврилов.