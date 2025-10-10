Рейс из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержали на 10 часов

Причиной стало позднее прибытие самолета

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Задержка рейса авиакомпании "Россия" в Шарм-эш-Шейх (Египет) более чем на 10 часов произошла в аэропорту Челябинска из-за позднего прибытия самолета. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Челябинска (Баландино) из-за позднего прибытия воздушного судна задержан рейс № 5565 авиакомпании "Россия" в Шарм-эш-Шейх. Время вылета по расписанию - 07:10 (05:10 мск) 10 октября, планируемое время вылета - 17:20 минут (15:20 мск) 10 октября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.