Летом в Крыму почти 30% ставок проводников закрывают члены крымских студотрядов

Тем самым они закрывают около 200 из примерно 700 необходимых позиций в сезон

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Почти треть ставок проводников пассажирских поездов транспортной компании "Гранд сервис экспресс", которая обеспечивает железнодорожное сообщение с Крымском полуостровом, закрывают члены крымских студотрядов, сообщил ТАСС председатель правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Владимир Кайданский

Он рассказал, что направление проводников в студотрядах появилось только в 2019 году, оно создавалось с нуля. Первый опыт ребята получали в депо "Адлер" в городе Сочи.

"С 2021 года первые наши отряды стали работать с компанией "Гранд сервис экспресс", сейчас они закрывают очень большую нишу в плане сезонного персонала. Из порядка 700 человек, необходимых в сезон, 200 позиций закрывают ребята из студенческих отрядов проводников Республики Крым", - рассказал Кайданский.

Он добавил, что крымское реготделение РСО планирует развивать это направление, однако прикладывать к этому особых усилий не приходится, потому что в этой сфере студенты сами проявляют интерес, в том числе, благодаря высоким зарплатам.