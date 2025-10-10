Красноярский сенатор призвал экс-губернатора не сравнивать города в уничижительной форме

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Сенатор от Красноярского края Александр Усс призвал бывшего губернатора региона Виктора Толоконского, назвавшего Красноярск деревней, не сравнивать города в уничижительной форме.

Накануне в местных социальных сетях появилось интервью Толоконского, в котором он заявил, что Красноярск по сравнению с Новосибирском деревня.

"Высказывания В. А. Толоконского о Красноярске меня, по меньшей мере, удивили. Будучи губернатором нашего края, такого он себе не позволял, что говорит о многом. Подчеркивать достоинства одного города путем сравнения его с другим (особенно в такой уничижительной форме), не принято даже в рекламе. Как это может делать политик и интеллигентный человек? Сейчас время объединять, а не противопоставлять. Стремясь что-то принизить, вряд ли стоит употреблять термин "деревня". Мне посчастливилось в деревне родиться, и я этим горжусь", - написал Усс в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, все сибирские города имеют свои достоинства.

Толоконский с 2000 по 2010 год был главой администрации, губернатор (с января 2004 года) Новосибирской области. С 2014 по 2017 годы возглавлял Красноярский край. Его на этом посту сменил Усс.