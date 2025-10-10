В Саратове продлили срок демонтажных работ после взрыва в доме

Их планируют завершить до 15 ноября

САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Срок демонтажных работ продлили в 10-этажном доме в Саратове, где в июле в результате взрыва погибли семь человек. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

Речь идет о доме №2 на улице Блинова, где 25 июля при взрыве газа погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медицинских служб, медпомощь понадобилась 18 пострадавшим. В прокуратуре региона отмечали, что работы по ликвидации последствий ЧП ведутся медленно, была начата проверка.

По словам Сиденко, демонтаж конструкций продолжается в разрушенном подъезде №5 "Ориентировочный срок окончания демонтажа - до 15 ноября. Срок процесса демонтажных работ увеличен в связи с необходимостью разбора конструкций дома по одному конструктивному элементу для обеспечения безопасности выполнения работ. В настоящее время проводятся работы по разбору плит здания, демонстрируется лифтовое оборудование", - проинформировал он в ответе на запрос.

Ранее сообщалось о планах завершить работы по демонтажу ориентировочно 1 октября.

Как отметил Сиденко, возможность восстановления жилых помещений спрогнозируют после завершения демонтажа и дополнительного обследования дома. Продолжают работу штаб помощи пострадавшим при обрушении и горячая линия. По состоянию на начало октября в пунктах временного размещения находится 21 человек.