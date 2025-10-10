В "Лосином острове" нашли шесть видов летучих мышей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ученым удалось установить обитание в национальном парке "Лосиный остров" шести видов летучих мышей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) провели исследование ультразвуковых сигналов и контрольный отлов летучих мышей в городской части национального парка. Установлено, что всего их здесь обитает шесть видов. Из 19 пойманных зверьков 13 - молодые особи, всего были отловлены представители трех видов. По частоте обнаружения сигналов и в отловах самые многочисленные виды - лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) и водяная ночница (Myotis daubentonii)", - сказал собеседник агентства, добавив, что впервые здесь был встречен и самый мелкий вид летучих мышей Москвы - малый нетопырь (Pipistrellus pygmaeus).

Самая маленькая летучая мышь оказалась взрослой самкой. По ее внешнему виду ученые установили, что самка выкармливала детеныша в этом году. Все отловленные особи были измерены, окольцованы специальными алюминиевыми кольцами, которые имеют небольшой вес и благодаря уникальному номеру позволят проследить судьбу владельца - например, вернется ли летучая мышь в "Лосиный остров" в будущем. Все зверьки были выпущены рядом с местом отлова в течение 2-х часов после поимки и благополучно улетели.

"Наличие в отловах большого количества молодых животных и самок, недавно завершивших лактацию, позволяют ученым сделать вывод, что территория "Лосиного острова" используется для размножения рукокрылыми всех трех пойманных видов", - подчеркнули в департаменте.

В рамках проекта по изучению животных "Лосиного острова" научные сотрудники продолжат изучение ультразвуковых сигналов и отловы летучих мышей. Запись таких сигналов и их расшифровка требуют высокой степени квалификации исследователей. Полученные материалы говорят о чистоте воздуха в этой части города. Работы по определению видового состава рукокрылых и их распределению на территории "Лосиного острова" проводится в рамках соглашения между департаментом природопользования Москвы и ИПЭЭ РАН.